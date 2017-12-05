Движение на улице Чаянова в центре Москвы сделали двусторонним

Москва, 5 декабря. Двустороннее движение будет осуществляться на участке улицы Чаянова с 4 декабря. Это поможет избавиться от заторов на трассе, сообщает пресс-служба ГЦУ «Центр организации дорожного движения».

«С 4 декабря на участке улице Чаянова от улицы 2-й Тверской-Ямской до улицы 4-й Тверской-Ямской введено двустороннее движение», — говорится в сообщении.

Сейчас на данном участке дороги устанавливаются необходимые дорожные знаки, отмечает РИАМО.

Ожидается, что открытие двустороннего движения поможет убрать заторы на дороге и перераспределить транспортные потоки.