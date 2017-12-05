Неизвестные расстреливают окна жилых домов из мощной пневматики в Москве

Москва, 5 декабря. Неизвестные злоумышленники расстреляли окна жилых домов из пневматического оружия на востоке Москвы и скрылись с места происшествия.

Жители домов, расположенных на 8-й и 11-й улице Текстильщиков в Москве, обратились в полицию с заявлением о том, что окна находящихся на первых-вторых этажах квартир в течение двух недель время от времени обстреливают неизвестные.

Сообщается, что злоумышленники используют пневматическое оружие, которое способно пробить даже толстые стекла.

Как отметили пострадавшие, неизвестные иногда производят сразу несколько выстрелов, а затем убегают.

В настоящее время по данному факту инициирована проверка, устанавливаются личности возможных подозреваемых.