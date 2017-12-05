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Власти Москвы утвердили тарифы на электричество на 2018 год
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    Власти Москвы утвердили тарифы на электричество на 2018 год

    1:41  5 Декабря 2017
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    Власти Москвы утвердили тарифы на электричество на 2018 год

    Москва, 5 декабря. Столичные власти утвердили тарифы на электроэнергию на 2018 год. Приказ подписан первым замглавы Департамента экономической политики и развития столицы Романом Беззубиком и размещен на портале мэрии города.

    Корректироваться тарифы будут с 1 июля. На территории «старой» Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе стоимость кВтч электроэнергии не изменится и составит 5,38 рубля. Стоимость кВтч энергии в домах с электроплитами при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля.

    Власти Москвы утвердили тарифы на электричество на 2018 год 

    Как сообщает «Телеканал 360», отдельно утверждаются тарифы для жителей «новой» Москвы: при одноставочном тарифе цена на 1 киловатт в час электроэнергии в домах с газовыми плитами вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, в домах с электроплитами — с 3,93 рубля до 4,3 рубля.

    Автор: Олеся Волкова
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    #тарифы #москва #жкх
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