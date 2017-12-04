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Новости Сирии
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Происшествия
Полиция разыскивает водителя Audi, сбившего женщину в центре Москвы
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    Полиция разыскивает водителя Audi, сбившего женщину в центре Москвы

    22:12  4 Декабря 2017
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    Полиция разыскивает водителя Audi, сбившего женщину в центре Москвы

    Москва, 4 декабря. На улице Красная Пресня в столице автомобиль сбил пешехода, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

    Автомобиль наехал на женщину возле дома №12 на улице Красная Пресня. ДТП произошло около шести часов вечера. Сразу после ЧП виновник скрылся с места происшествия. По предварительным данным, это был автомобиль Audi.

    Как сообщает «Телеканал 360», пострадавшую госпитализировали. По данным медиков, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

    Водитель объявлен в розыск. Как сообщают некоторые московские СМИ со ссылкой на источники, на автомобиле были установлены белорусские номера.

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #дтп #происшествия
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