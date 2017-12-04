Полиция разыскивает водителя Audi, сбившего женщину в центре Москвы

Москва, 4 декабря. На улице Красная Пресня в столице автомобиль сбил пешехода, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Автомобиль наехал на женщину возле дома №12 на улице Красная Пресня. ДТП произошло около шести часов вечера. Сразу после ЧП виновник скрылся с места происшествия. По предварительным данным, это был автомобиль Audi.

Как сообщает «Телеканал 360», пострадавшую госпитализировали. По данным медиков, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Водитель объявлен в розыск. Как сообщают некоторые московские СМИ со ссылкой на источники, на автомобиле были установлены белорусские номера.