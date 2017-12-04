Синоптики пообещали москвичам оттепель на выходных

Москва, 4 декабря. К выходным, 9 и 10 декабря, в Москве ожидается потепление, заявили синоптики.

Синоптики обратили внимание, что в ближайшее время погода в Москве станет более благоприятной. По их прогнозам, столбик термометра не опустится ниже минус трех градусов мороза, а среднесуточная норма будет составлять один градус тепла. Снежный покров на улицах города при этом будет увеличиваться, передает «Ридус».

По прогнозам специалистов, к конце недели ожидается оттепель. Температура поднимется выше нормы уже на три градуса, пишет «Метеоновости».

Утром 4 декабря сильный снегопад усложнил дорожную ситуацию в Москве. Из-за плохой погоды пробки выросли в два раза и достигли восьми баллов из десяти.