Глава Подмосковья потребовал сосредоточиться на уборке тротуаров и дорог от снега

Москва, 4 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал сотрудников региональных коммунальных служб сосредоточиться на уборке снега. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы Подмосковья.

«У нас первый снегопад на дорогах Подмосковья. Прошу все дорожные службы, муниципальные службы, сектор ЖКХ максимально мобилизоваться и сосредоточиться на уборке улиц, тротуаров, дорог», — подчеркнул политик на совещании с руководящим составом областного правительства.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», к уборке дорог власти привлекли более 1,6 тысячи единиц техники и 6,6 тысячи работников. Приоритетной задачей является расчистка подходов к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Ранее стало известно о том, что в столичном аэропорту «Шереметьево» отменили более 60 рейсов из-за сильного снегопада.