Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Американский журналист назвал имя «главной крысы» в Белом доме
Россия
Глава Подмосковья потребовал сосредоточиться на уборке тротуаров и дорог от снега
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Подмосковья потребовал сосредоточиться на уборке тротуаров и дорог от снега

    15:02  4 Декабря 2017
    53

    Глава Подмосковья потребовал сосредоточиться на уборке тротуаров и дорог от снега

    Москва, 4 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал сотрудников региональных коммунальных служб сосредоточиться на уборке снега. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы Подмосковья.

    «У нас первый снегопад на дорогах Подмосковья. Прошу все дорожные службы, муниципальные службы, сектор ЖКХ максимально мобилизоваться и сосредоточиться на уборке улиц, тротуаров, дорог», — подчеркнул политик на совещании с руководящим составом областного правительства.

    Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», к уборке дорог власти привлекли более 1,6 тысячи единиц техники и 6,6 тысячи работников. Приоритетной задачей является расчистка подходов к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

    Ранее стало известно о том, что в столичном аэропорту «Шереметьево» отменили более 60 рейсов из-за сильного снегопада.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #снег
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть