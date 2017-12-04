Пьяный мужчина угрожал ножом медику скорой помощи в Подмосковье

Москва, 4 декабря. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал ножом медику скорой помощи в Подмосковье. Об этом в понедельник сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел 2 декабря в Дмитровском районе. Согласно предварительным данным, бригада медработников прибыла на вызов к местной жительнице. Однако муж последней начал угрожать врачу ножом.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», возбуждено дело по статье 119 Уголовного кодекса России (угроза убийством).

Напомним, ранее стало известно о том, что пьяный 52-летний житель Мурманска ударил своего 33-летнего сына ножом.