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Пьяный мужчина угрожал ножом медику скорой помощи в Подмосковье
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    Пьяный мужчина угрожал ножом медику скорой помощи в Подмосковье

    14:36  4 Декабря 2017
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    Пьяный мужчина угрожал ножом медику скорой помощи в Подмосковье

    Москва, 4 декабря. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал ножом медику скорой помощи в Подмосковье. Об этом в понедельник сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел 2 декабря в Дмитровском районе. Согласно предварительным данным, бригада медработников прибыла на вызов к местной жительнице. Однако муж последней начал угрожать врачу ножом.

    Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», возбуждено дело по статье 119 Уголовного кодекса России (угроза убийством).

    Напомним, ранее стало известно о том, что пьяный 52-летний житель Мурманска ударил своего 33-летнего сына ножом.

    Автор: Алексей Громов
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    #нож #подмосковье #скорая помощь
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