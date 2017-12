Факел для утилизации биогаза зажгли на полигоне «Кучино» в Подмосковье

Сегодня зажгли высокотемпературный факел на полигоне «Кучино». Это необходимо для обезвреживания свалочного газа. Систему дегазации полностью смонтируют до конца года. #нашеподмосковье #кучино

