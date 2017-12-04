Факел для утилизации биогаза зажгли на полигоне «Кучино» в Подмосковье

Москва, 4 декабря. На закрытом мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе Московской области был зажжен первый высокотемпературный факел экстренной системы дегазации.

«Это необходимо для обезвреживания свалочного газа. Систему дегазации полностью смонтируют до конца когда», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сегодня зажгли высокотемпературный факел на полигоне «Кучино». Это необходимо для обезвреживания свалочного газа. Систему дегазации полностью смонтируют до конца года. #нашеподмосковье #кучино A post shared by Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) on Dec 3, 2017 at 9:37pm PST

Отметим, что в теле полигона пробурили скважины, по которым газ собирается в специальные газосборные станции, а затем сжигается в высокотемпературном факеле, чтобы биогазы, образующиеся на свалке, не отравляли атмосферу и жизнь балашихинцев.

В ноябре по итогам экологического расследования, проведенного из-за жалоб жителей восточных и юго-восточных районов Москвы и области, было установлено, что полигон «Кучино» после его закрытия летом 2017 года стал одним из источников неприятного запаха на юго-востоке Московского региона.