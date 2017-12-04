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Факел для утилизации биогаза зажгли на полигоне «Кучино» в Подмосковье
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    Факел для утилизации биогаза зажгли на полигоне «Кучино» в Подмосковье

    13:03  4 Декабря 2017
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    Факел для утилизации биогаза зажгли на полигоне «Кучино» в Подмосковье

    Москва, 4 декабря. На закрытом мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе Московской области был зажжен первый высокотемпературный факел экстренной системы дегазации. 

    «Это необходимо для обезвреживания свалочного газа. Систему дегазации полностью смонтируют до конца когда», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Отметим, что в теле полигона пробурили скважины, по которым газ собирается в специальные газосборные станции, а затем сжигается в высокотемпературном факеле, чтобы биогазы, образующиеся на свалке, не отравляли атмосферу и жизнь балашихинцев.

    В ноябре по итогам экологического расследования, проведенного из-за жалоб жителей восточных и юго-восточных районов Москвы и области, было установлено, что полигон «Кучино» после его закрытия летом 2017 года стал одним из источников неприятного запаха на юго-востоке Московского региона.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #полигон #кучино
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