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Ссора мигрантов-собутыльников закончилась поножовщиной в Подмосковье
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    Ссора мигрантов-собутыльников закончилась поножовщиной в Подмосковье

    10:47  4 Декабря 2017
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    Ссора мигрантов-собутыльников закончилась поножовщиной в Подмосковье

    Москва, 4 декабря. Два мигранта из Средней Азии во время распития алкоголя поссорились в подмосковных Мытищах. В результате один из них нанес другому ножевое ранение, сообщили представители пресс-службы главного управления МВД РФ по Московской области.

    Инцидент произошел около деревни Сумароково в Мытищах. В местную больницу был доставлен мигрант из Средней Азии с ножевым ранением шеи.

    Как оказалось, ранее он со своим знакомым, также выходцем из Средней Азии, распивал алкогольные напитки. В этот момент между собутыльниками возникла ссора, которая переросла в поножовщину. Возбуждено уголовное дело.

    «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин Средней Азии, зарегистрированный в Москве», — цитирует источники РИАМО.

    Ссора мигрантов-собутыльников закончилась поножовщиной в Подмосковье

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мигранты #москва #нож #ссора #ранение
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