Ссора мигрантов-собутыльников закончилась поножовщиной в Подмосковье

Москва, 4 декабря. Два мигранта из Средней Азии во время распития алкоголя поссорились в подмосковных Мытищах. В результате один из них нанес другому ножевое ранение, сообщили представители пресс-службы главного управления МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел около деревни Сумароково в Мытищах. В местную больницу был доставлен мигрант из Средней Азии с ножевым ранением шеи.

Как оказалось, ранее он со своим знакомым, также выходцем из Средней Азии, распивал алкогольные напитки. В этот момент между собутыльниками возникла ссора, которая переросла в поножовщину. Возбуждено уголовное дело.