Пенсионерка украла мобильный телефон у посетительницы банка в Подмосковье

Москва, 4 декабря. 68-летняя женщина украла мобильный телефон у посетительницы банка в Сергиевом Посаде , сообщили представители пресс-службы главного управления МВД России по Московской области.

В правоохранительные органы Подмосковья обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила о краже мобильного телефона. По словам пострадавшей, это произошло в одном из банков Сергиева Посада.

Сумму ущерба заявительница оценила в 14 тысяч рублей. Похитительница телефона была найдена: ей оказалась 68-летняя местная жительница. Против пожилой женщины возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит пять лет тюрьмы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».