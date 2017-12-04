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Пенсионерка украла мобильный телефон у посетительницы банка в Подмосковье
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    Пенсионерка украла мобильный телефон у посетительницы банка в Подмосковье

    10:30  4 Декабря 2017
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    Пенсионерка украла мобильный телефон у посетительницы банка в Подмосковье

    Москва, 4 декабря. 68-летняя женщина украла мобильный телефон у посетительницы банка в Сергиевом Посаде , сообщили представители пресс-службы главного управления МВД России по Московской области.

    В правоохранительные органы Подмосковья обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила о краже мобильного телефона. По словам пострадавшей, это произошло в одном из банков Сергиева Посада. 

    Пенсионерка украла мобильный телефон у посетительницы банка в Подмосковье

    Сумму ущерба заявительница оценила в 14 тысяч рублей. Похитительница телефона была найдена: ей оказалась 68-летняя местная жительница. Против пожилой женщины возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит пять лет тюрьмы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #кража #телефон #банк #сергиев посад #пенсионерка #подмоскове
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