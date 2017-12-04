Сотрудники МЧС потушили пожар в московском хостеле

Москва, 4 декабря. Сотрудники пожарной службы нейтрализовали возгорание в хостеле, расположенном на улице Суворовской в российской столице. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

По данным ведомства, пожар удалось потушить в 08.18. Как отметили в пресс-службе, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, пишет «Вечерняя Москва».

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что постояльцы и сотрудники хостела на востоке столицы были экстренно эвакуированы в связи с пожаром.

В хоте тушения пожара на Суворовской улице, в целях обеспечения безопасности пожарные вывели из здания порядка 60 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар ликвидирован. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 4, 2017

По предварительным данным, пожар возник из-за загоревшихся вещей на мансарде.

В минувшую субботу сильный пожар произошел в торговом павильоне в Москве.