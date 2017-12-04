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Сотрудники МЧС потушили пожар в московском хостеле
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    Сотрудники МЧС потушили пожар в московском хостеле

    9:48  4 Декабря 2017
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    Сотрудники МЧС потушили пожар в московском хостеле

    Москва, 4 декабря. Сотрудники пожарной службы нейтрализовали возгорание в хостеле, расположенном на улице Суворовской в российской столице. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве. 

    По данным ведомства, пожар удалось потушить в 08.18. Как отметили в пресс-службе, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, пишет «Вечерняя Москва».

    В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

    Напомним, ранее сообщалось, что постояльцы и сотрудники хостела на востоке столицы были экстренно эвакуированы в связи с пожаром. 

    По предварительным данным, пожар возник из-за загоревшихся вещей на мансарде. 

    В минувшую субботу сильный пожар произошел в торговом павильоне в Москве. 

    Автор: Дана Балан
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    #пожар #москва #мчс #хостел
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