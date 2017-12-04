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Компания «Аэрофлот» отменила 30 рейсов из «Шереметьево» из-за непогоды
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    Компания «Аэрофлот» отменила 30 рейсов из «Шереметьево» из-за непогоды

    9:06  4 Декабря 2017
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    Компания «Аэрофлот» отменила 30 рейсов из «Шереметьево» из-за непогоды

    Москва, 4 декабря. Авиационный перевозчик «Аэрофлот» из-за плохих метеоусловий отменил 30 рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» 4 декабря. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

    Пассажирам сообщают об отмене рейсов через центр бронирования и информации, пишет «Вечерняя Москва»

    Компания «Аэрофлот» отменила 30 рейсов из «Шереметьево» из-за непогоды

    Напомним, ранее сообщалось, что метеослужбы объявили желтый уровень погодной опасности в российской столице на 4 декабря.

    Ранее 20 рейсов «Аэрофлота» из аэропорта «Шереметьево» были отменены из-за непогоды.

    Автор: Дана Балан
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    #погода #шереметьево #аэрофлот #рейсы
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