Компания «Аэрофлот» отменила 30 рейсов из «Шереметьево» из-за непогоды

Москва, 4 декабря. Авиационный перевозчик «Аэрофлот» из-за плохих метеоусловий отменил 30 рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» 4 декабря. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Пассажирам сообщают об отмене рейсов через центр бронирования и информации, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что метеослужбы объявили желтый уровень погодной опасности в российской столице на 4 декабря.

Ранее 20 рейсов «Аэрофлота» из аэропорта «Шереметьево» были отменены из-за непогоды.