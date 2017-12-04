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Общество
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
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    МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

    8:29  4 Декабря 2017
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    МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

    Москва, 4 декабря. В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидаются сильный ветер, снегопад и гололед.

    Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Также возможны гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода.

    Скорость порывов ветра может достигнуть 15 м/с. Как пишет ТАСС, в связи с непогодой могут значительно увеличиться количество ДТП.

    Как сообщает Гидрометцентр России, в Москве и в Московской области в понедельник температура воздуха составит около нуля градусов.

    МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #москва #снегопад
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