МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Москва, 4 декабря. В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидаются сильный ветер, снегопад и гололед.

Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Также возможны гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода.

Скорость порывов ветра может достигнуть 15 м/с. Как пишет ТАСС, в связи с непогодой могут значительно увеличиться количество ДТП.

Как сообщает Гидрометцентр России, в Москве и в Московской области в понедельник температура воздуха составит около нуля градусов.