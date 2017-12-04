Облака скрыли суперлуние от москвичей

Москва, 4 декабря. Сильная облачность помешала жителям Москвы полюбоваться редким природным явлением — суперлунием, происходящим в ночь с 3 на 4 декабря.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, облаками затянуто все небо над столицей и повезти может только жителям отдельных районов.

Напомним, что суперлунием называется явление, когда Луна выглядит больше и ярче, поскольку находится на максимально близком расстоянии от Земли.