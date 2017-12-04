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Общество
Облака скрыли суперлуние от москвичей
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    Облака скрыли суперлуние от москвичей

    2:58  4 Декабря 2017
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    Облака скрыли суперлуние от москвичей

    Москва, 4 декабря. Сильная облачность помешала жителям Москвы полюбоваться редким природным явлением — суперлунием, происходящим в ночь с 3 на 4 декабря.

    По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, облаками затянуто все небо над столицей и повезти может только жителям отдельных районов.

    Напомним, что суперлунием называется явление, когда Луна выглядит больше и ярче, поскольку находится на максимально близком расстоянии от Земли.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #суперлуние
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