Водителей Москвы призвали отказаться от поездок 4 декабря из-за непогоды

Москва, 4 декабря. Столичных автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте 4 декабря в связи с ухудшением погоды. По данным синоптиков, ожидается ледяной дождь.

Департамент транспорта Москвы призвал водителей отказаться от поездок 4 декабря. Если будет использоваться личный транспорт, автомобилисты должны строго соблюдать ПДД, не превышать скорость и держать необходимую дистанцию. Ранее столичное спасательное ведомство объявило предупреждение о тумане в ночное время суток, пишет «Подмосковье 360».