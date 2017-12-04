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Общество
Водителей Москвы призвали отказаться от поездок 4 декабря из-за непогоды
Общество
Водителей Москвы призвали отказаться от поездок 4 декабря из-за непогоды
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    Водителей Москвы призвали отказаться от поездок 4 декабря из-за непогоды

    1:20  4 Декабря 2017
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    Водителей Москвы призвали отказаться от поездок 4 декабря из-за непогоды

    Москва, 4 декабря. Столичных автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте 4 декабря в связи с ухудшением погоды. По данным синоптиков, ожидается ледяной дождь. 

    Департамент транспорта Москвы призвал водителей отказаться от поездок 4 декабря. Если будет использоваться личный транспорт, автомобилисты должны строго соблюдать ПДД, не превышать скорость и держать необходимую дистанцию. Ранее столичное спасательное ведомство объявило предупреждение о тумане в ночное время суток, пишет «Подмосковье 360». 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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