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Метро Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды
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    Метро Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

    23:21  3 Декабря 2017
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    Метро Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

    Москва, 3 декабря. В российской столице из-за ухудшения погодных условий метро было переведено на усиленный режим работы, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы. 

    Столичные власти перевели подземку на усиленный режим работы. В сообщении мэрии отмечается, что сотрудники метрополитена регулярно проводят мониторинг течей и влажности, чтобы предотвратить перебои в движении поездов. 

    «На открытых участках линий метро для предотвращения сбоев движения проходит очистка путей. Чаще производится и уборка перехватывающих парковок», — сообщает правительство Москвы. 

    Вестибюли и лестницы убирают активней, чтобы избежать травмирования пассажиров. Ранее московские спасатели объявили экстренное предпупреждение из-за тумана в ночное время суток. Ранее Газета.Ru сообщила, что метрополитен Москвы будет работать всю новогоднюю ночь. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #метро
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