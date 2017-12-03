Метро Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

Москва, 3 декабря. В российской столице из-за ухудшения погодных условий метро было переведено на усиленный режим работы, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Столичные власти перевели подземку на усиленный режим работы. В сообщении мэрии отмечается, что сотрудники метрополитена регулярно проводят мониторинг течей и влажности, чтобы предотвратить перебои в движении поездов.

«На открытых участках линий метро для предотвращения сбоев движения проходит очистка путей. Чаще производится и уборка перехватывающих парковок», — сообщает правительство Москвы.

Вестибюли и лестницы убирают активней, чтобы избежать травмирования пассажиров. Ранее московские спасатели объявили экстренное предпупреждение из-за тумана в ночное время суток. Ранее Газета.Ru сообщила, что метрополитен Москвы будет работать всю новогоднюю ночь.