Крупнейшее в Европе кладбище построят около мусорного полигона в Москве

Москва, 3 декабря. Новое московское кладбище будет возведено в Троицком округе на земельном участке вблизи мусорного полигона «Малинки».

По имеющимся данным, общая площадь кладбища составит порядка 580 гектаров, на его строительство в бюджете Москвы до 2020 года предусмотрено почти два миллиарда рублей.

Заключение специалистов о приспособленности эксплуатации земельного участка, «условно названного «Белые березки», под организацию мемориального комплекса будет завершено в декабре, сообщает «РБК».

Напомним, в конце мая текущего года московские власти ужесточили требования для оборудования надгробий на кладбищах. Монумент невозможно будет поставить без детального описания проекта со всеми замерами.