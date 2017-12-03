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Крупнейшее в Европе кладбище построят около мусорного полигона в Москве
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    Крупнейшее в Европе кладбище построят около мусорного полигона в Москве

    14:03  3 Декабря 2017
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    Крупнейшее в Европе кладбище построят около мусорного полигона в Москве

    Москва, 3 декабря. Новое московское кладбище будет возведено в Троицком округе на земельном участке вблизи мусорного полигона «Малинки». 

    По имеющимся данным, общая площадь кладбища составит порядка 580 гектаров, на его строительство в бюджете Москвы до 2020 года предусмотрено почти два миллиарда рублей.

    Заключение специалистов о приспособленности эксплуатации земельного участка, «условно названного «Белые березки», под организацию мемориального комплекса будет завершено в декабре, сообщает «РБК»

    Крупнейшее в Европе кладбище построят около мусорного полигона в Москве

    Напомним, в конце мая текущего года московские власти ужесточили требования для оборудования надгробий на кладбищах. Монумент невозможно будет поставить без детального описания проекта со всеми замерами.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #кладбище #столица #надгробия
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