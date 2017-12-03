Снег и ледяной дождь обрушатся на Центральную Россию

Москва, 3 декабря. Синоптики сообщили, что в ближайший понедельник погода в Центральной России значительно ухудшится из-за циклона, надвигающегося с Балкан.

4 декабря на Москву и прилегающие области обрушится циклон со снегом и ледяным дождем. То, что было в минувшую пятницу, метеорологи назвали «легкой разминкой». Напомним, тогда из-за сильного снегопада в столичном аэропорту «Шереметьево» образовалась очередь из готовых к вылету самолетов.

В понедельник на дорогах Центральной части России будет наблюдаться гололед. Уже к полудню выпадет до 11 см снега.

Атмосферное давление резко упадет и составит 732 мм рт. ст., что намного ниже нормы, в связи с чем метеозависимым людям рекомендовали отказаться от повышенных физических нагрузок и внимательно следить за своим состоянием.