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Труп молодого парня с обмотанной пленкой головой найден в московском парке
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    Труп молодого парня с обмотанной пленкой головой найден в московском парке

    11:28  3 Декабря 2017
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    Труп молодого парня с обмотанной пленкой головой найден в московском парке

    Москва, 3 декабря. В парке столицы найдено тело молодого человека, голова которого обмотана полиэтиленовой пленкой и скотчем.

    Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, вечером 2 декабря на территории одного из парков Москвы был обнаружен труп 21-летнего парня. Его голова которого была обмотана полиэтиленовой пленкой и прозрачным скотчем. При визуальном осмотре телесных повреждений не обнаружено.

    По данному факту проводится доследственная проверка.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #труп #парк
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