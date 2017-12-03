Труп молодого парня с обмотанной пленкой головой найден в московском парке

Москва, 3 декабря. В парке столицы найдено тело молодого человека, голова которого обмотана полиэтиленовой пленкой и скотчем.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, вечером 2 декабря на территории одного из парков Москвы был обнаружен труп 21-летнего парня. Его голова которого была обмотана полиэтиленовой пленкой и прозрачным скотчем. При визуальном осмотре телесных повреждений не обнаружено.

По данному факту проводится доследственная проверка.