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Общество
В Москве появится еще 26 площадок для строительства по программе реновации
Общество
В Москве появится еще 26 площадок для строительства по программе реновации
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    В Москве появится еще 26 площадок для строительства по программе реновации

    17:28  2 Декабря 2017
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    В Москве появится еще 26 площадок для строительства по программе реновации

    Москва, 2 декабря. Власти Москвы выделили 26 площадок под строительство новых объектов по программе реновации. По словам заместителя мэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, это позволит ввести дополнительно 600 тыс. квадратных метров.

    Таким образом, на сегодняшний день в Москве насчитывается 210 площадок для строительства по программе реновации.

    «На следующей неделе, наверное, будет постановление правительства по этой теме», —  отметил чиновник.

    Напомним, что в программу входят более 5 тыс. домов. Предполагается, что, благодаря работе по обновлению жилищного фонда российской столицы, к 2035 году около миллиона москвичей смогут переехать в новые квартиры. В конце ноября президент России Владимир Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников московской программы реновации.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #москва #строительство #хуснуллин #программа реновации #площадки
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