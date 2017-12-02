Москва, 2 декабря. Чемпионат мира по футболу среди болельщиков пройдет в Москве в дни ЧМ-2018, заявил президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.

Клуб болельщиков сборной России и Российский футбольный союз намерены организовать чемпионат мира среди болельщиков. Отмечается, что он будет проходить примерно в одно время с ЧМ-2018, где будут состязаться профессиональные футболисты. На данный момент утверждается регламент мероприятия.

«Планы такие: с 30 июня по 1 июля соберем 32 сборные каждой страны и выявить лучшую команду среди болельщиков, — цитирует Латыпова «ФедералПресс». — Это футбольный праздник, в котором главное не результат, а участие».

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля и пройдет в 11 городах.