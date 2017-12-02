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Чемпионат мира по футболу среди болельщиков пройдет в Москве
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    Чемпионат мира по футболу среди болельщиков пройдет в Москве

    16:56  2 Декабря 2017
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    Чемпионат мира по футболу среди болельщиков пройдет в Москве

    Москва, 2 декабря. Чемпионат мира по футболу среди болельщиков пройдет в Москве в дни ЧМ-2018, заявил президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.

    Клуб болельщиков сборной России и Российский футбольный союз намерены организовать чемпионат мира среди болельщиков. Отмечается, что он будет проходить примерно в одно время с ЧМ-2018, где будут состязаться профессиональные футболисты. На данный момент утверждается регламент мероприятия.

    «Планы такие: с 30 июня по 1 июля соберем 32 сборные каждой страны и выявить лучшую команду среди болельщиков, — цитирует Латыпова «ФедералПресс». — Это футбольный праздник, в котором главное не результат, а участие».

    Чемпионат мира по футболу среди болельщиков пройдет в Москве

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля и пройдет в 11 городах.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #футбол #чм-2018 #чемпионат #болельщики
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