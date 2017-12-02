Пожар произошел в строящемся плавучем ресторане в Подмосковье

Москва, 2 декабря. Пожар площадью 800 квадратных метров тушили в субботу утром сотрудники МЧС в подмосковном городе Мытищи. Возгорание произошло на территории строящегося плавучего ресторана.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в шесть утра. Прибывшие на место пожарные зафиксировали очаговое горение по всей площади строения. В 07.16 возгорание было ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В тушении огня были задействованы девять человек и три единицы техники. Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, который произошел в ночь на субботу на территории рынка на юге столицы.