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Пожар произошел в строящемся плавучем ресторане в Подмосковье
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    Пожар произошел в строящемся плавучем ресторане в Подмосковье

    8:29  2 Декабря 2017
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    Пожар произошел в строящемся плавучем ресторане в Подмосковье

    Москва, 2 декабря. Пожар площадью 800 квадратных метров тушили в субботу утром сотрудники МЧС в подмосковном городе Мытищи. Возгорание произошло на территории строящегося плавучего ресторана.

    Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в шесть утра. Прибывшие на место пожарные зафиксировали очаговое горение по всей площади строения. В 07.16 возгорание было ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

    В тушении огня были задействованы девять человек и три единицы техники. Причины пожара выясняются.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре, который произошел в ночь на субботу на территории рынка на юге столицы.

    Автор: Алексей Громов
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    #пожар #мытищи #ресторан
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