В Южном Бутове неизвестные похитили BMW вместе с владельцем

Москва, 2 декабря. Группа неизвестных в столичном районе Южное Бутово насильно усадила мужчину в его автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

По данным издания, мужчину похитили в районе д. 16 по улице Маршала Савицкого. Четверо неизвестных насильно посадили похищенного в его автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении. Для освобождения потерпевшего и поимки злоумышленников введен план «Перехват».

Ранее о похищении автомобиля в Хабаровске сообщила Газета.ru. По данным издания, приятель владельца машины во время совместного застолья похитил ключи от автомобиля. После этого угонщик «вспомнил» о срочных делах и уехал на чужой машине.