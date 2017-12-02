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В Южном Бутове неизвестные похитили BMW вместе с владельцем
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    В Южном Бутове неизвестные похитили BMW вместе с владельцем

    7:50  2 Декабря 2017
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    В Южном Бутове неизвестные похитили BMW вместе с владельцем

    Москва, 2 декабря. Группа неизвестных в столичном районе Южное Бутово насильно усадила мужчину в его автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

    По данным издания, мужчину похитили в районе д. 16 по улице Маршала Савицкого. Четверо неизвестных насильно посадили похищенного в его автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении. Для освобождения потерпевшего и поимки злоумышленников введен план «Перехват».

    Ранее о похищении автомобиля в Хабаровске сообщила Газета.ru. По данным издания, приятель владельца машины во время совместного застолья похитил ключи от автомобиля. После этого угонщик «вспомнил» о срочных делах и уехал на чужой машине.

    Автор: Виталий Малясев
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    #москва #похищение #угон
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