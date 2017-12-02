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Происшествия
Сильный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы
Происшествия
Сильный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы
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    Сильный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

    5:57  2 Декабря 2017
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    Сильный пожар произошел в торговом павильоне на юге Москвы

    Москва, 2 декабря. Пожарные потушили крупный пожар на территории расположенного на юге столицы рынка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

    Пожар произошел в двухэтажном здании одного из павильонов рынка на Сумском проезде. Сообщение о нем поступило в 03.24 мск.

    Пожар бушевал на площади 500 квадратных метров. На его тушение ведомство направило 92-х человек личного состава и 27 единиц техники. К 04.00 пожарным удалось локализовать пожар, а к 04.52 мск полностью его ликвидировать. Сведений о пострадавших нет.

    Крупный пожар также произошел 26 ноября в автосервисе на западе столицы. Электронное издание Газета.ru сообщает, что площадь возгорания составила 500 кв. метров. В результате пожара полностью выгорели пять автомобилей Mercedes-Benz Gelandewagen G500.

    Автор: Виталий Малясев
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    #пожар #москва #рынок
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