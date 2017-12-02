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Происшествия
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Общество
В Москве выпало более пятой части месячной нормы осадков за полдня
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    В Москве выпало более пятой части месячной нормы осадков за полдня

    2:52  2 Декабря 2017
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    В Москве выпало более пятой части месячной нормы осадков за полдня

    Москва, 2 декабря. Почти 22% от месячной нормы осадков выпало в столице за половину суток. Об этом со ссылкой на метеобюро Москвы сообщает «Интерфакс».

    «Выпало 12 мм осадков, что составляет почти 22% месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм», — цитирует собеседника агентство.

    В настоящее время в столице продолжает идти снег. По данным метеобюро, в ночь на 2 декабря в Москве может выпасть до 6 мм осадков.

    В субботу днем в столице местами ожидают небольшой снег, но в регионе усилится ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

    Напомним, ранее стало известно, что из-за снега в столичном аэропорту «Шереметьево» образовалась очередь из готовых к вылету самолетов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #москва #снег #осадки
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