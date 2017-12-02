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Происшествия
Очередь из самолетов выстроилась в аэропорту «Шереметьево»
Происшествия
Очередь из самолетов выстроилась в аэропорту «Шереметьево»
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    Очередь из самолетов выстроилась в аэропорту «Шереметьево»

    2:14  2 Декабря 2017
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    Очередь из самолетов выстроилась в аэропорту «Шереметьево»

    Москва, 2 декабря. Из-за расчистки взлетно-посадочных полос от снега в аэропорту Шереметьево образовалась очередь из готовых к вылету самолетов. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе воздушной гавани сообщает РИА Новости.

    По данным издания, аэропорт «работает по фактической погоде». Вместо 55 взлетно-посадочных операций при благоприятных погодных условиях производится всего 20.

    «Скапливается очередь из воздушных судов на вылет. Идет переменное закрытие полос на чистку», — сообщил изданию источник.

    Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что в терминале D не работает центральное информационное табло.

    Ранее стал известно, что в пятницу в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Из-за погодных условий в аэропортах Москвы задержаны более 100 авиарейсов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #москва #шереметьево #аэропорт #самолеты #очереди
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