Два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье: погиб человек

Москва, 2 декабря. Человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на трассе в Ногинском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автокатастрофа произошла в Ногинском районе Подмосковья. По предварительным данным, две машины столкнулись на втором километре трассы «Ногинск-Ельня-Лосино-Петровское» в пятницу, 1 декабря, около семи часов вечера.

В результате ДТП погиб один человек, сообщает «Инфореактор».

Дорожная полиция устанавливает причины и обстоятельства автокатастрофы.