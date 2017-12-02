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Происшествия
Два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье: погиб человек
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье: погиб человек
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    Два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье: погиб человек

    0:41  2 Декабря 2017
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    Два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье: погиб человек

    Москва, 2 декабря. Человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на трассе в Ногинском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Автокатастрофа произошла в Ногинском районе Подмосковья. По предварительным данным, две машины столкнулись на втором километре трассы «Ногинск-Ельня-Лосино-Петровское» в пятницу, 1 декабря, около семи часов вечера. 

    В результате ДТП погиб один человек, сообщает «Инфореактор».

    Дорожная полиция устанавливает причины и обстоятельства автокатастрофы.

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #дтп #подмосковье
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