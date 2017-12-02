«Главный каток страны» открылся на ВДНХ

Москва, 2 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии главного катка страны на ВДНХ.

Мэр столицы напомнил в своем микроблоге в Twitter, что катание на коньках — «давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине XIX века».

Катание на коньках - давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине 19 века. Приятно видеть, как она возрождается благодаря сотням ледовых площадок. Они открываются и во дворах, и в парках. А с сегодняшнего дня на #ВДНХ вас ждет главный каток страны. Приходите! pic.twitter.com/gRYyHtem5e — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 1, 2017

«Главный каток России», сообщают «Известия», будет работать со вторника по воскресенье. В понедельник — выходной.

В выходные и праздничные дни каток будет открыт с 10.00 до 23.00, в будние дни — с 11.00 до 23.00.

Каток ВДНХ расположен на Главной аллее (от павильона N1 «Центральный» до павильона N58 «Земледелие»). Ледовыми дорожками также окружены фонтаны ВДНХ.