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Общество
«Главный каток страны» открылся на ВДНХ
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    «Главный каток страны» открылся на ВДНХ

    0:21  2 Декабря 2017
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    «Главный каток страны» открылся на ВДНХ

    Москва, 2 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии главного катка страны на ВДНХ.

    Мэр столицы напомнил в своем микроблоге в Twitter, что катание на коньках — «давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине XIX века».

     

    «Главный каток России», сообщают «Известия», будет работать со вторника по воскресенье. В понедельник — выходной.

    В выходные и праздничные дни каток будет открыт с 10.00 до 23.00, в будние дни — с 11.00 до 23.00. 

    Каток ВДНХ расположен на Главной аллее (от павильона N1 «Центральный» до павильона N58 «Земледелие»). Ледовыми дорожками также окружены фонтаны ВДНХ. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #собянин #вднх
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