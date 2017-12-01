Обглоданное тело тридцатилетней женщины нашли в лесу под Люберцами

Люберцы, 1 декабря. Обглоданное до неузнаваемости тело женщины найдено в лесу под Люберцами. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Тело было найдено еще 25 ноября случайным прохожим, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Однако личность женщины до сих пор не установлена. Известно, что ей было около 30–35 лет.

«Лицо женщины обглодано животными», — цитирует РИАМО пресс-службу ГСУ СКР по региону.

При этом в ведомстве отметили, что на трупе не обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Тем не менее судмедэкспертам еще предстоит выяснить точную причину смерти. В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.