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Таксист высадил женщину с ребенком из машины в Подмосковье
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    Таксист высадил женщину с ребенком из машины в Подмосковье

    17:35  1 Декабря 2017
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    Таксист высадил женщину с ребенком из машины в Подмосковье

    Москва, 1 декабря. Водитель такси отказался вести женщину с ребенком к месту назначения из-за мелочи. Инцидент произошел в Звенигороде.

    «Мне нужно было ехать в детский сад. Я с дочкой решила поехать на такси. Так получилось, что необходимая сумма у меня была мелочью», — цитирует пострадавшую интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В итоге водитель оказался брать деньги, а мать с ребенком просто высадил из машины посреди пути.

    В службе такси пояснили, что в тот день у водителя был выходной. По всей видимости, он взял заказ по собственному желанию. Однако оправдания такому поступку нет. Руководство такси решило уволить горе-водителя.

    Автор: Дима Оленин
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    #подмосковье #такси
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