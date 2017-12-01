Таксист высадил женщину с ребенком из машины в Подмосковье

Москва, 1 декабря. Водитель такси отказался вести женщину с ребенком к месту назначения из-за мелочи. Инцидент произошел в Звенигороде.

«Мне нужно было ехать в детский сад. Я с дочкой решила поехать на такси. Так получилось, что необходимая сумма у меня была мелочью», — цитирует пострадавшую интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В итоге водитель оказался брать деньги, а мать с ребенком просто высадил из машины посреди пути.

В службе такси пояснили, что в тот день у водителя был выходной. По всей видимости, он взял заказ по собственному желанию. Однако оправдания такому поступку нет. Руководство такси решило уволить горе-водителя.