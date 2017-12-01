Четырехмесячная девочка скончалась после прививки в Подмосковье

Люберцы, 1 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехмесячной девочки, которая скончалась после прививки в Люберцах. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

«Ребенка в поликлинике осмотрел педиатр, потом девочке сделали прививку — и ей сразу же стало хуже. Малышку увезли в больницу, где наутро она скончалась в анестезиолого-реанимационном отделении», — рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.