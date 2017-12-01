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Синоптики обещают сырую и пасмурную погоду в Москве на выходных
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    Синоптики обещают сырую и пасмурную погоду в Москве на выходных

    11:35  1 Декабря 2017
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    Синоптики обещают сырую и пасмурную погоду в Москве на выходных

    Москва, 1 декабря. В эти выходные погода в московском регионе будет облачной и пасмурной, в городе пройдет снег, который сменится небольшим дождем. Об этом сообщили в центре «Фобос» в пятницу, 1 декабря.

    «В Москве в выходные пасмурно и сыро, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах и тротуарах скользко», — сообщают синоптики.

    Ожидается, что температура воздуха в субботу, 2 декабря, будет оставаться выше нуля градусов. Однако ночью она опустится ниже.

    Ранее сообщалось, что синоптики обещают четверть месячной нормы осадков в Москве 1 декабря.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #синоптики #зима
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