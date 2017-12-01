Синоптики обещают сырую и пасмурную погоду в Москве на выходных

Москва, 1 декабря. В эти выходные погода в московском регионе будет облачной и пасмурной, в городе пройдет снег, который сменится небольшим дождем. Об этом сообщили в центре «Фобос» в пятницу, 1 декабря.

«В Москве в выходные пасмурно и сыро, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах и тротуарах скользко», — сообщают синоптики.

Ожидается, что температура воздуха в субботу, 2 декабря, будет оставаться выше нуля градусов. Однако ночью она опустится ниже.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают четверть месячной нормы осадков в Москве 1 декабря.