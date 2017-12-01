Несколько сотен влюбленных пар сыграют свадьбы в канун Нового года в Москве

Москва, 1 декабря. В преддверии Нового года в столице пройдет 370 свадеб.



Как рассказала изданию «Вечерняя Москва» начальник столичного Управления ЗАГС Ирина Муравьева, желание отпраздновать свадьбу именно в эти дни вполне понятно: город украшен к Новому году, а идея вступить в новый год в официальном статусе жены и мужа кажется очень притягательной.

К 30 декабря во всех дворцах бракосочетания и отделах ЗАГСа появятся новогодние елки, а помещения украсят гирлянды и снежинки.

В начале 2018 года ЗАГСы начнут работу 5 и 6 января, в эти дни кольцами обменяются более 50 пар.

В последнюю субботу 2016 года москвичи сыграли 481 свадьбу. Самой популярной датой в 2017 году стала Красная горка — это первое воскресенье после Пасхи, которое в этом году выпало на 23 апреля. В этот день было сыграно более двух тысяч свадеб.