Карты «Тройка», посвященные Году экологии, поступили в продажу в московском метро

Москва, 1 декабря. В московском метро поступили в продажу проездные карты «Тройка», выпущенные специально к Году экологии в России. Их можно приобрести в 49 кассах столичной подземки.

Общий тираж обновленной «Тройки» составил три тысячи экземпляров. Кроме того, с эмблемой Года экологии также были выпущены 600 тысяч проездных билетов «Единый», которые продаются на всех станциях, пишет «Вечерняя Москва».

По мнению руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, такие проездные напомнят пассажирам о необходимости бережно относиться и заботиться о сохранении окружающей среды.

Все проездные карточки, выпущенные к Году экологии в России, украшены эмблемой года, а на их обратной стороне размещен QR-код, воспользовавшись которым москвичи смогут попасть на сайт энциклопедии Planetpics с фотографиями дикой природы.

Ранее сообщалось о новых точках продажи проездных браслетов «Тройка» в московском метро.