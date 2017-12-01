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Общество
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Общество
Карты «Тройка», посвященные Году экологии, поступили в продажу в московском метро
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    Карты «Тройка», посвященные Году экологии, поступили в продажу в московском метро

    9:22  1 Декабря 2017
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    Карты «Тройка», посвященные Году экологии, поступили в продажу в московском метро

    Москва, 1 декабря. В московском метро поступили в продажу проездные карты «Тройка», выпущенные специально к Году экологии в России. Их можно приобрести в 49 кассах столичной подземки.

    Общий тираж обновленной «Тройки» составил три тысячи экземпляров. Кроме того, с эмблемой Года экологии также были выпущены 600 тысяч проездных билетов «Единый», которые продаются на всех станциях, пишет «Вечерняя Москва».

    По мнению руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, такие проездные напомнят пассажирам о необходимости бережно относиться и заботиться о сохранении окружающей среды.

    Все проездные карточки, выпущенные к Году экологии в России, украшены эмблемой года, а на их обратной стороне размещен QR-код, воспользовавшись которым москвичи смогут попасть на сайт энциклопедии Planetpics с фотографиями дикой природы.

    Ранее сообщалось о новых точках продажи проездных браслетов «Тройка» в московском метро.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #метро #тройка #год экологии
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