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Собянин назначил нового руководителя московской дорожной инспекции
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    Собянин назначил нового руководителя московской дорожной инспекции

    9:06  1 Декабря 2017
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    Собянин назначил нового руководителя московской дорожной инспекции

    Москва, 1 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин назначил на должность начальника Московской административной дорожной инспекции Рудика Григоряна. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

    Служебный контракт, как сообщается в документе, был заключен с Григоряном на срок полномочий мэра Москвы.

    «Принять Григоряна Рудика Ашхарабековича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность начальника Московской административной дорожной инспекции с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

    На посту начальника начальника Московской административной дорожной инспекции Григорян сменил Константина Середу, который исполнял обязанности главы МАДИ с декабря 2016 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #собянин #григорян #мади
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