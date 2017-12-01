Собянин назначил нового руководителя московской дорожной инспекции

Москва, 1 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин назначил на должность начальника Московской административной дорожной инспекции Рудика Григоряна. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт, как сообщается в документе, был заключен с Григоряном на срок полномочий мэра Москвы.

«Принять Григоряна Рудика Ашхарабековича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность начальника Московской административной дорожной инспекции с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

На посту начальника начальника Московской административной дорожной инспекции Григорян сменил Константина Середу, который исполнял обязанности главы МАДИ с декабря 2016 года.