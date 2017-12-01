В Москве в пятницу введен «желтый» уровень погодной опасности

Москва, 1 декабря. В пятницу в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным Гидрометцентра, в российской столице ожидаются снег, обледенение, ветер и дождь. Как отметили специалисты, «погода потенциально опасна», введен «желтый» уровень.

В пятницу в столице и в Московской области пройдет снег, будет облачно, местами возможна метель, ожидаются гололед и налипание снега.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура может варьироваться между 0 и 2 градусами.

Как пишет «Вечерняя Москва», в связи с непогодой Московское центральное кольцо перейдет на усиленный режим работы. Специалисты готовы к обработке железнодорожных путей специальным средством от обледенения. Приведена в готовность спецтехника. К сложным погодным условиям также готовы скоростные «Ласточки».