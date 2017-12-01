Последнее в 2017 году суперлуние москвичи увидят 3 декабря

Москва, 01 декабря. Последнее в уходящем году суперлуние жители Москвы и гости российской столицы смогут увидеть в ночь с 3 на 4 декабря.

Об этом сообщают «Дни.ру», со ссылкой на Московский планетарий. Уточняется, что небесное явление начнется в воскресенье в 18:49, пик которого придется на 08:43 утра понедельника.

Именно в этот момент естественный спутник Земли подойдет к голубой планете на минимальное расстояние, если быть точным – на 357 495 километров. Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.