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Общество
Последнее в 2017 году суперлуние москвичи увидят 3 декабря
Общество
Последнее в 2017 году суперлуние москвичи увидят 3 декабря
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    Последнее в 2017 году суперлуние москвичи увидят 3 декабря

    6:17  1 Декабря 2017
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    Последнее в 2017 году суперлуние москвичи увидят 3 декабря

    Москва, 01 декабря. Последнее в уходящем году суперлуние жители Москвы и гости российской столицы смогут увидеть в ночь с 3 на 4 декабря.

    Об этом сообщают «Дни.ру», со ссылкой на Московский планетарий. Уточняется, что небесное явление начнется в воскресенье в 18:49, пик которого придется на 08:43 утра понедельника.

    Именно в этот момент естественный спутник Земли подойдет к голубой планете на минимальное расстояние, если быть точным – на 357 495 километров. Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

    Автор: Константин Терехов
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    #суперлуние
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