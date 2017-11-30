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Венедиктов рассказал, как Собянин спас жизнь журналистке «Эха Москвы»
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    Венедиктов рассказал, как Собянин спас жизнь журналистке «Эха Москвы»

    21:37  30 Ноября 2017
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    Венедиктов рассказал, как Собянин спас жизнь журналистке «Эха Москвы»

    Москва, 30 ноября. Действия мэра российской столицы Сергея Собянина спасли жизнь журналистке «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр. Об этом рассказал главный редактор издания Алексей Венедиктов.

    Как сообщала «Вечерняя Москва», в октябре 2017 года в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» проник гражданин Израиля Борис Гриц, который ранил ножом Фельгенгауэр.

    По словам Венедиктова, Собянин лично заставил доставить пострадавшую не в больницу на окраине, а в Институт скорой помощи имени Склифософского.

    «Собянин просто спас ей жизнь… Уже стояла готовая бригада врачей, которую он поднял. Ее в одежде подняли наверх, бросили на стол, и эти 15 минут спасли ей жизнь», — отметил он в эфире радиостанции Baltkom.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники СК Российской Федерации допросили главреда радиостанции «Эхо Москвы» по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр.

    Автор: Алексей Громов
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    #собянин #фельгенгауэр #венедиктов
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