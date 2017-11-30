Власти Москвы призвали водителей отказаться от личного транспорта 1 декабря

Москва, 30 ноября. Власти Москвы призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте 1 декабря в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

В ведомстве сообщили, что по прогнозам синоптиков, 1 декабря в Москве пройдет снег, усилится ветер. В некоторых частях города возможна метель. На дорогах появится гололедица. Данные факторы могут стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В пресс-службе также добавили, что отказ от личного транспорта позволит сделать поездку по городу более прогнозируемой, отметив, что общественный транспорт Москвы будет работать в штатном режиме и готов к увеличенному пассажиропотоку, передает телеканал «360».