Невестка ранила ножом свекровь во время ссоры в Подмосковье

Москва, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на женщину в Московской области. Об этом в четверг сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в Щелкове. Согласно предварительной информации, в доме 92 на Центральной улице вспыхнула ссора между женщиной и ее невесткой, в результате которой первая получила колото-резаное ранение брюшной полости.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции жена сына», — пояснил источник издания РИАМО.

Непосредственно пострадавшая была госпитализирована.

Ранее стало известно о том, что в детском саду в Амурской области вооруженный ножом мужчина напал на молодую женщину.