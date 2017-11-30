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Невестка ранила ножом свекровь во время ссоры в Подмосковье
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    Невестка ранила ножом свекровь во время ссоры в Подмосковье

    14:35  30 Ноября 2017
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    Невестка ранила ножом свекровь во время ссоры в Подмосковье

    Москва, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на женщину в Московской области. Об этом в четверг сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел в Щелкове. Согласно предварительной информации, в доме 92 на Центральной улице вспыхнула ссора между женщиной и ее невесткой, в результате которой первая получила колото-резаное ранение брюшной полости.

    «За совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции жена сына», — пояснил источник издания РИАМО.

    Непосредственно пострадавшая была госпитализирована.

    Ранее стало известно о том, что в детском саду в Амурской области вооруженный ножом мужчина напал на молодую женщину.

    Автор: Алексей Громов
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    #нападение #ссора #подмосковье
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