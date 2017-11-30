Синоптики обещают четверть месячной нормы осадков в Москве 1 декабря

Москва, 30 ноября. Синоптики предупреждают: первый день зимы в Москве порадует аномальной теплой погодой и огорчит сильными снегопадами, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

По последним прогнозам, за сутки в Москве выпадет четверть декабрьской нормы осадков. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Однако температура воздуха будет оставаться высокой, передает РИАМО.

В ночь на 1 декабря ожидается снегопад, днем он станет мокрым. Есть вероятность образования на дорогах гололедицы, передает «Вечерняя Москва».