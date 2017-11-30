Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минздрав Пензы предложил законодательно ограничить работу соляриев
Общество
Синоптики обещают четверть месячной нормы осадков в Москве 1 декабря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики обещают четверть месячной нормы осадков в Москве 1 декабря

    11:02  30 Ноября 2017
    220

    Синоптики обещают четверть месячной нормы осадков в Москве 1 декабря

    Москва, 30 ноября. Синоптики предупреждают: первый день зимы в Москве порадует аномальной теплой погодой и огорчит сильными снегопадами, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

    По последним прогнозам, за сутки в Москве выпадет четверть декабрьской нормы осадков. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Однако температура воздуха будет оставаться высокой, передает РИАМО.

    В ночь на 1 декабря ожидается снегопад, днем он станет мокрым. Есть вероятность образования на дорогах гололедицы, передает «Вечерняя Москва».

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #снегопад
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть