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Сотни тысяч москвичей остаются без тепла из-за аварии
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    Сотни тысяч москвичей остаются без тепла из-за аварии

    9:47  30 Ноября 2017
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    Сотни тысяч москвичей остаются без тепла из-за аварии

    Москва, 30 ноября. Порядка 600 тысяч человек остаются без отопления на востоке Москвы из-за аварии. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по столице Илья Денисов.

    Докладывая о ситуации министру по чрезвычайным ситуациям РФ Владимиру Пучкову, Денисов сообщил, что аварийный участок удалось локализовать, ведутся работы по доведению температуры до 80-85 градусов.

    В зоне пониженного теплоснабжения продолжают находиться 30 детских садов и порядка 40 школ.

    Напомним, около 2 млн москвичей остались без отопления из-за разрыва теплотрассы на улице Иркутской в столичном районе Гольяново. В результате аварии пострадали пять человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Вечерняя Москва».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #москва #авария #отопление
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