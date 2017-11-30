Сотни тысяч москвичей остаются без тепла из-за аварии

Москва, 30 ноября. Порядка 600 тысяч человек остаются без отопления на востоке Москвы из-за аварии. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по столице Илья Денисов.

Докладывая о ситуации министру по чрезвычайным ситуациям РФ Владимиру Пучкову, Денисов сообщил, что аварийный участок удалось локализовать, ведутся работы по доведению температуры до 80-85 градусов.

В зоне пониженного теплоснабжения продолжают находиться 30 детских садов и порядка 40 школ.

Напомним, около 2 млн москвичей остались без отопления из-за разрыва теплотрассы на улице Иркутской в столичном районе Гольяново. В результате аварии пострадали пять человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Вечерняя Москва».