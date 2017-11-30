Женщину, посадившую ребенка за руль Gelаndewagen на МКАД, оштрафовали

Москва, 30 ноября. Полиция оштрафовала водителя, которая посадила за руль Gelаndewagen несовершеннолетнего и позволила ему управлять автомобилем, сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, собственником и водителем иномарки оказалась 26-летняя жительница Кабардино-Балкарской Республики. Инспекторы ГИБДД составили два административных материала при рассмотрении дела в отношении автомобилистки. Ей назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает издание РИАМО.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором четырехлетний ребенок находится за рулем автомобиля Gelandewagen, движущегося по МКАД.