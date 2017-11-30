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Женщину, посадившую ребенка за руль Gelаndewagen на МКАД, оштрафовали
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    Женщину, посадившую ребенка за руль Gelаndewagen на МКАД, оштрафовали

    9:54  30 Ноября 2017
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    Женщину, посадившую ребенка за руль Gelаndewagen на МКАД, оштрафовали

    Москва, 30 ноября. Полиция оштрафовала водителя, которая посадила за руль Gelаndewagen несовершеннолетнего и позволила ему управлять автомобилем, сообщает пресс-служба МВД России.

    По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, собственником и водителем иномарки оказалась 26-летняя жительница Кабардино-Балкарской Республики. Инспекторы ГИБДД составили два административных материала при рассмотрении дела в отношении автомобилистки. Ей назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает издание РИАМО.

    Ранее в соцсети появилось видео, на котором четырехлетний ребенок находится за рулем автомобиля Gelandewagen, движущегося по МКАД. 

    Автор: Тимур Румянцев
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