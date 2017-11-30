Власти Москвы сообщили о завершении работ на месте прорыва теплотрассы

Москва, 30 ноября. Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев сообщил, что восстановительные работы на месте прорыва теплотрассы на востоке Москвы завершены.

Отмечается, что теплоснабжение в жилых домах полностью восстановлено и идет в штатном режиме. Он также подчеркнул, что подача тепла в дома не прекращалась, сообщает РИА Новости.

«Мы работали через обратную схему. Сейчас полностью по всем направлениям равномерно будет происходить заполнение системы. Но, чтобы не допустить повреждения и исключить возможность гидроудара, оно должно проходить с определенной скоростью», — пояснил он.