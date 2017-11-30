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Власти Москвы сообщили о завершении работ на месте прорыва теплотрассы
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    Власти Москвы сообщили о завершении работ на месте прорыва теплотрассы

    5:00  30 Ноября 2017
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    Власти Москвы сообщили о завершении работ на месте прорыва теплотрассы

    Москва, 30 ноября. Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев сообщил, что восстановительные работы на месте прорыва теплотрассы на востоке Москвы завершены.

    Отмечается, что теплоснабжение в жилых домах полностью восстановлено и идет в штатном режиме. Он также подчеркнул, что подача тепла в дома не прекращалась, сообщает РИА Новости.

    «Мы работали через обратную схему. Сейчас полностью по всем направлениям равномерно будет происходить заполнение системы. Но, чтобы не допустить повреждения и исключить возможность гидроудара, оно должно проходить с определенной скоростью», — пояснил он.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #авария #теплотрасса
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