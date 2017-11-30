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Ремонтным бригадам удалось локализовать аварию на тепломагистрали в Москве
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    Ремонтным бригадам удалось локализовать аварию на тепломагистрали в Москве

    2:28  30 Ноября 2017
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    Ремонтным бригадам удалось локализовать аварию на тепломагистрали в Москве

    Москва, 30 ноября. Ремонтным бригадам удалось локализовать аварию на тепломагистрали в Москве, сейчас началась подача тепла по основной схеме. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

    «Источник повреждения тепломагистрали диаметром 800 мм на востоке Москвы обнаружен, авария локализована»,  –  приводит слова Бирюкова ТАСС.

    По его словам, сейчас ведутся работы по повышению температуры до нормативных 80-85 градусов. Пока что в зоне пониженного теплоснабжения остаются около 600 тысяч человек, а также 30 детских садов и 40 школ. Об этом было доложено главе МЧС России Владимиру Пучкову.

    Сейчас проводится поквартирный обход. Денисов заверил, что авария не отразится на работе детских садов и школ в пятницу.

    Напомним, что примерно два миллиона москвичей остались без отопления из-за прорыва трубы ТЭЦ-23 на улице Иркутской в столичном районе Гольяново.

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #пучков #отопление #бирюков #теплотрасса
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