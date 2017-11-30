Москва, 30 ноября. Ремонтным бригадам удалось локализовать аварию на тепломагистрали в Москве, сейчас началась подача тепла по основной схеме. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«Источник повреждения тепломагистрали диаметром 800 мм на востоке Москвы обнаружен, авария локализована», – приводит слова Бирюкова ТАСС.

По его словам, сейчас ведутся работы по повышению температуры до нормативных 80-85 градусов. Пока что в зоне пониженного теплоснабжения остаются около 600 тысяч человек, а также 30 детских садов и 40 школ. Об этом было доложено главе МЧС России Владимиру Пучкову.

Сейчас проводится поквартирный обход. Денисов заверил, что авария не отразится на работе детских садов и школ в пятницу.

Напомним, что примерно два миллиона москвичей остались без отопления из-за прорыва трубы ТЭЦ-23 на улице Иркутской в столичном районе Гольяново.