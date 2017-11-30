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МЧС Москвы перевели в режим ЧС из-за прорыва теплотрассы
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    МЧС Москвы перевели в режим ЧС из-за прорыва теплотрассы

    1:53  30 Ноября 2017
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    МЧС Москвы перевели в режим ЧС из-за прорыва теплотрассы

    Москва, 30 ноября. Глава МЧС РФ Владимир Пучков перевел московский главк спасательного ведомства в режим «чрезвычайной ситуации» из-за прорыва трубы с горячей водой на востоке столицы, сообщает пресс-служба МЧС России.

    Глава ведомства провел экстренное совещание в связи с аварией на востоке столицы. Было решено перевести ГУ МЧС по Москве в режим ЧС.

    Пучков поставил задачу своим коллегам устранить последствия аварии в кратчайшие сроки.

    МЧС Москвы перевели в режим ЧС из-за прорыва теплотрассы

    Около двух миллионов москвичей остались без отопления из-за прорыва трубы ТЭЦ-23 на улице Иркутской в столичном районе Гольяново в среду вечером. Глава столичного департамента ЖКХ ранее заявил, что теплоснабжение восточных районов Москвы будет восстановлено в течение двух-трех часов, сообщала «Газета.ру»

    По предварительным данным, из-за прорыва теплотрассы пострадали шесть человек.

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #жкх #мчс #авария #пучков #отопление #прорыв
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