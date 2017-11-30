МЧС Москвы перевели в режим ЧС из-за прорыва теплотрассы

Москва, 30 ноября. Глава МЧС РФ Владимир Пучков перевел московский главк спасательного ведомства в режим «чрезвычайной ситуации» из-за прорыва трубы с горячей водой на востоке столицы, сообщает пресс-служба МЧС России.

Глава ведомства провел экстренное совещание в связи с аварией на востоке столицы. Было решено перевести ГУ МЧС по Москве в режим ЧС.

Пучков поставил задачу своим коллегам устранить последствия аварии в кратчайшие сроки.

Около двух миллионов москвичей остались без отопления из-за прорыва трубы ТЭЦ-23 на улице Иркутской в столичном районе Гольяново в среду вечером. Глава столичного департамента ЖКХ ранее заявил, что теплоснабжение восточных районов Москвы будет восстановлено в течение двух-трех часов, сообщала «Газета.ру».

По предварительным данным, из-за прорыва теплотрассы пострадали шесть человек.