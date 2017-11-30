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Теплоснабжение на востоке Москвы восстановят в течение нескольких часов
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    Теплоснабжение на востоке Москвы восстановят в течение нескольких часов

    1:01  30 Ноября 2017
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    Теплоснабжение на востоке Москвы восстановят в течение нескольких часов

    Москва, 30 ноября. Работы по ликвидации последствий аварии на теплотрассе ведутся в ускоренном режиме, теплоснабжение восточных районов Москвы будет восстановлено в течение двух-трех часов. Об этом заявил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

    Он рассказал, что локализация работ завершится приблизительно через час; после этого можно будет приступить к восстановительным работам. Гасангаджиев отметил, что уже после этого зона отключения существенно сократится.

    По его словам, работы ведутся в ускоренно режиме, на месте прорыва трубы находится вся необходимая техника.

    «За два-три часа полная система теплоснабжения на востоке города будет восстановлена», — цитирует Гасангаджиева RT.

    Напомним, что примерно два миллиона москвичей остались без отопления из-за прорыва трубы ТЭЦ-23 на улице Иркутской в столичном районе Гольяново.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #отопление #прорыв #теплотрасса #гасангаджиев
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