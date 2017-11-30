Теплоснабжение на востоке Москвы восстановят в течение нескольких часов

Москва, 30 ноября. Работы по ликвидации последствий аварии на теплотрассе ведутся в ускоренном режиме, теплоснабжение восточных районов Москвы будет восстановлено в течение двух-трех часов. Об этом заявил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

Он рассказал, что локализация работ завершится приблизительно через час; после этого можно будет приступить к восстановительным работам. Гасангаджиев отметил, что уже после этого зона отключения существенно сократится.

По его словам, работы ведутся в ускоренно режиме, на месте прорыва трубы находится вся необходимая техника.

«За два-три часа полная система теплоснабжения на востоке города будет восстановлена», — цитирует Гасангаджиева RT.

Напомним, что примерно два миллиона москвичей остались без отопления из-за прорыва трубы ТЭЦ-23 на улице Иркутской в столичном районе Гольяново.