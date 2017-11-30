Памятник главному сыщику Российской империи будет установлен в Москве

Москва, 30 ноября. В Москве будет установлен памятник руководителю уголовного сыска Российской империи Аркадию Кошко. Он появится возле здания Главного управления МВД России по Москве до конца декабря 2019 года, сообщает пресс-служба мэра российской столицы.

«В целях увековечения памяти руководителя уголовного сыска Российской империи Аркадия Францевича Кошко: установить до 31 декабря 2019 года монумент в сквере на пересечении улицы Петровки и 2-го Колобовского переулка», – приводит текст документа «Газета.ru».

Установка памятника будет проведена за счет городского бюджета. Идея появления памятника была поддержана депутатами Мосгордумы в марте 2017 года. Заявленная стоимость работ составит 20 миллионов рублей.

Аркадий Кошко (1967-1928) возглавил Московскую сыскную полицию в 1908 году. Он ввел в употребление новую систему идентификации личности, основанную на особой классификации антропометрических и дактилоскопических данных. После революции 1917 года был вынужден оставить свою должность, позже эмигрировал из России.