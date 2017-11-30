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Происшествия
Шесть человек пострадали в Москве из-за аварии на теплотрассе 
Происшествия
Шесть человек пострадали в Москве из-за аварии на теплотрассе 
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    Шесть человек пострадали в Москве из-за аварии на теплотрассе 

    0:18  30 Ноября 2017
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    Шесть человек пострадали в Москве из-за аварии на теплотрассе 

    Москва, 30 ноября. Шесть человек пострадали при прорыве теплотрассы на востоке Москвы, сообщил источник.

    Ранее московские СМИ сообщали о двух пострадавших. Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы, за помощью к врачам обратились шесть человек. У всех у них ожоги, полученные в результате ЧП с прорывом трубы с горячей водой на Иркутской улице.

    Вечером в среду на Иркутской улице на востоке Москвы произошел прорыв теплотрассы. По предварительным данным, без тепла и горячей воды остались более 2 тыс. домов.

    Шесть человек пострадали в Москве из-за аварии на теплотрассе  

    Улица Иркутская оказалась затоплена кипятком. Сейчас дорога полностью перекрыта для движения. Из-за аварии изменено движение трех автобусных маршрутов. На месте аварии продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщает «Телеканал 360».

    По сообщению ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России, теплоснабжение около 900 жилых многоквартирных домов восточного округа Москвы осуществляется по резервной схеме. 

    Автор: Олеся Волкова
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