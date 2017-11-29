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Экономика
Власти Москвы определили рост тарифов ЖКХ в 2018 году
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    Власти Москвы определили рост тарифов ЖКХ в 2018 году

    23:19  29 Ноября 2017
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    Власти Москвы определили рост тарифов ЖКХ в 2018 году

    Москва, 29 ноября. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Москве с 1 июля 2018 года в среднем вырастут не более чем на 5,5%. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

    Утвержденные нормы вступят в силу с 1 июля 2018 года. В декабре документ должно утвердить правительство столицы. 

    В текущем году рост тарифов в Москве составлял 7%. Как сообщают «Известия», в денежном выражении прирост стоимости тарифов ЖКУ составил порядка 155 рублей на человека в месяц.

    Власти Москвы определили рост тарифов ЖКХ в 2018 году

    Напомним, с 2013 года тарифы на услуги ЖКХ в России индексируются раз в год с 1 июля. Решение было принято для того, чтобы сдерживать инфляцию. Иной порядок только в Крыму, где тарифы могут меняться до трех раз в год, но не более, чем на 15 процентов за один раз.

    Автор: Олеся Волкова
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    #тарифы #москва #жкх #собянин
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